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23:21, 21 апреля 2024Мир

Стало известно об отправке военных советников НАТО на Украину

Генсек НАТО Столтенберг заявил об отправке военных советников альянса на Украину
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Ciro De Luca / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не намерен разворачивать на Украине свои боевые части. Об этом он сообщил в интервью телеканалу MSNBC.

Столтенберг заявил об отправке военных советников альянса на Украину и подчеркнул, что у некоторых союзников по альянсу в стране присутствуют «мужчины и женщины в форме в посольствах, которые дают советы».

«Я думаю, что нужно видеть разницу между людьми в форме, которые могут там присутствовать или присутствуют, и … присутствием боевых сил. Присутствие такого рода не планируется», — подчеркнул генсек альянса.

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон допускал возможность отправки западных сухопутных войск на территорию Украины. Он отмечал, что консенсус по этому вопросу пока не достигнут.

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      Марина Совина
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