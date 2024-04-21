Стало известно об отправке военных советников НАТО на Украину
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не намерен разворачивать на Украине свои боевые части. Об этом он сообщил в интервью телеканалу MSNBC.
Столтенберг заявил об отправке военных советников альянса на Украину и подчеркнул, что у некоторых союзников по альянсу в стране присутствуют «мужчины и женщины в форме в посольствах, которые дают советы».
«Я думаю, что нужно видеть разницу между людьми в форме, которые могут там присутствовать или присутствуют, и … присутствием боевых сил. Присутствие такого рода не планируется», — подчеркнул генсек альянса.
В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон допускал возможность отправки западных сухопутных войск на территорию Украины. Он отмечал, что консенсус по этому вопросу пока не достигнут.