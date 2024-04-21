Стало известно об отправке военных советников НАТО на Украину

Генсек НАТО Столтенберг заявил об отправке военных советников альянса на Украину

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не намерен разворачивать на Украине свои боевые части. Об этом он сообщил в интервью телеканалу MSNBC.

Столтенберг заявил об отправке военных советников альянса на Украину и подчеркнул, что у некоторых союзников по альянсу в стране присутствуют «мужчины и женщины в форме в посольствах, которые дают советы».

«Я думаю, что нужно видеть разницу между людьми в форме, которые могут там присутствовать или присутствуют, и … присутствием боевых сил. Присутствие такого рода не планируется», — подчеркнул генсек альянса.

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон допускал возможность отправки западных сухопутных войск на территорию Украины. Он отмечал, что консенсус по этому вопросу пока не достигнут.