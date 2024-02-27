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02:08, 27 февраля 2024Мир

Макрон не исключил отправку войск стран ЕС на Украину

Макрон не исключил отправку войск стран ЕС на Украину, консенсус не достигнут

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя на пресс-конференции в Париже возможность отправки войск стран Евросоюза (ЕС) на Украину, не исключил такой вариант развития событий. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы это обсудили, консенсус по отправке сухопутных войск в официальной манере пока не достигнут, но ничего не может быть исключено», — сказал французский лидер. По его словам, западные страны сделаю все, чтобы «не дать России победить» в украинском конфликте.

Ранее Макрон объявил, что западные союзники Украины создали коалицию по поставкам Киеву дальнобойного оружия. Ранее было создано восемь коалиций, посвященных поставкам отдельных видов вооружений, в том числе систем противовоздушной обороны (ПВО), артиллерии и боеприпасов.

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      Александра Синицына
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