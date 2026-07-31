Советник президента ФИФА ушел из организации в связи с продажей прав на ЧМ

Советник президента ФИФА Карлос Кодейро ушел из организации в связи с продажей прав на ЧМ

Советник президента Международной федерации футбола (ФИФА) Карлос Кодейро ушел из организации в связи с продажей прав на проведение чемпионата мира. Об этом сообщает Sky News.

«Я не имел никакого отношения к этому предложению и решительно против него. Это плохая сделка для членских ассоциаций ФИФА, плохая сделка для футбола и долгосрочного будущего этой игры», — сказал Кодейро.

Ранее издание The Telegraph сообщило, что президент ФИФА Джанни Инфантино рассматривает предложение о продаже доли в чемпионате мира частным инвесторам. По данным источника, ФИФА планирует выделить управление турниром в отдельную компанию и продать инвесторам примерно 20-30 процентов ее акций.

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявили, что собираются бойкотировать следующий чемпионат мира в 2030 году в случае, если ФИФА продаст права на проведение турнира. К идее бойкота присоединились все 55 национальных ассоциаций, входящих в УЕФА, в том числе и Российский футбольный союз (РФС).