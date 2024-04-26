У арестованного замглавы Минобороны нашли роскошную недвижимость за миллиарды рублей. Как на это отреагировали в Кремле?

Песков заявил, что не видел официальных данных о недвижимости замглавы МО

В Кремле прокомментировали информацию об имуществе арестованного заместителя главы Минобороны Тимура Иванова. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не видел официальных данных о недвижимости замглавы ведомства.

Идет следствие, поэтому мы не можем сказать, насколько эта информация соответствует действительности, это не наша прерогатива Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Ранее появились данные об особняке стоимостью миллиард рублей, в котором проживал Иванов. Дом расположен в клубном коттеджном поселке «Раздоры-2» на Рублево-Успенском шоссе. Внутри трехэтажное здание площадью в тысячу квадратных метров отделано дорогими эксклюзивными материалами. В особняке обнаружили четыре большие спальни, пять туалетных комнат, три гостиные с камином, кинотеатр, террасу с зоной барбекю и веранду с зоной отдыха.

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

У чиновника нашли еще один особняк в другом регионе

Арестованный замглавы Минобороны также может быть владельцем роскошного особняка в Тверской области. Как стало известно, усадьба находится в загородном поселке Панкратово на берегу Волги.

Площадь особняка — не менее трех тысяч квадратных метров. В главном здании располагаются зал, столовая, две спальни, 40-метровая ванная и три гардеробные. Также к дому пристроены два флигеля на восемь спален. В подвале имеются четыре склада для мебели и два для продуктов, а на участке расположен парк с фонтаном.

Тимур Иванов Фото: Иван Ноябрев / ТАСС

Помимо этого, чиновнику также приписывали владение городской усадьбой Волконской, расположенной в Чистом переулке в 15 минутах ходьбы от Храма Христа Спасителя.

Позже выяснилось, что жилье записано на личного водителя семьи Иванова, который работает на чиновника 12 лет. Он был шофером бывшей жены Иванова, поэтому с ним самим, как утверждает, ни разу не общался.

Замминистра обороны Тимура Иванова задержали на рабочем месте

Тимур Иванов занимал пост заместителя главы Минобороны с 2016 года и занимался вопросами строительства и капремонта военных объектов. О его задержании сообщили 23 апреля — сотрудники правоохранительных органов задержали его прямо на рабочем месте. Известно, что ФСБ в течение пяти лет собирала материалы на Иванова, а операция по самому задержанию готовилась «не один день и даже не один месяц».

По версии следствия, Иванов в составе организованной группы получал откаты от проведения подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны. Эквивалент вменяемой ему взятки может превысить один миллиард рублей.

Сейчас Иванов отстранен от должности и находится в СИЗО «Лефортово». Своей вины в совершении преступления он не признал.