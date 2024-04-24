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10:54, 24 апреля 2024Силовые структуры

Раскрыты обстоятельства задержания замминистра обороны России Иванова

Замглавы МО РФ Тимура Иванова задержали на рабочем месте и арестовали
Начало событий в новости Суд раскрыл детали дела о коррупции замминистра обороны России
Тимур Иванов

Тимур Иванов. Фото: Пресс-служба Басманного суда / ТАСС

Заместитель министра обороны России Тимур Иванов был задержан сотрудниками правоохранительных органов на рабочем месте. Об этом сообщает ТАСС.

Его в военной форме привезли в Басманный суд Москвы для решения вопроса об аресте.

На кадрах из суда, предоставленных «Ленте.ру» пресс-службой, виден Иванов, находящийся в стеклянном аквариуме для обвиняемых в совершении преступлений.

Он не признал свою вину в получении взяток. Ему предъявлено обвинение по статье 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Он арестован.

По версии следствия, Иванов вступил в преступный сговор и в составе организованной группы получал имущественную выгоду от проведения подрядных и субподрядных работ для нужд военного ведомства. По коррупционному делу арестован находившийся с ним в дружеских связях Сергей Бородин.

Иванов курировал в Минобороны вопросы строительства и капитального ремонта военных объектов.

О задержании замминистра стало известно поздним вечером 23 апреля. ФСБ в течение пяти лет собирала материалы на него. Один из эпизодов дела касается получения взяток при строительстве Национального центра управления обороной (НЦУО), по сути являющегося «мозговым центром» российских Вооруженных сил.

Центр заступил на боевое дежурство 1 декабря 2014 года и круглосуточно управляет всеми сферами деятельности Вооруженных сил. НЦУО состоит из трех центров управления: центр управления стратегическими ядерными силами, центр боевого управления и центр управления повседневной деятельностью.

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      Любовь Ширижик
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