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10:09, 24 апреля 2024Силовые структуры

Суд раскрыл детали дела о коррупции замминистра обороны России

Следователь предъявил обвинение замглавы МО Иванову в получении взятки
Начало событий в новости Замглавы Минобороны заключили под стражу за коррупцию

Кадр: Суды общей юрисдикции города Москвы

Заместителю министра обороны России Тимуру Иванову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы, который выдал санкцию на его арест.

По версии следствия, Иванов вступил в преступный сговор и в составе организованной группы получал имущественную выгоду от проведения подрядных и субподрядных работ для нужд военного ведомства. По коррупционному делу арестован находившийся с ним в дружеских связях Сергей Бородин.

Иванов курировал в Минобороны вопросы строительства и капитального ремонта военных объектов.

О задержании замминистра стало известно поздним вечером 23 апреля. ФСБ в течение пяти лет собирала материалы на него. Один из эпизодов дела касается получения взяток при строительстве Национального центра управления обороной (НЦУО), по сути являющегося «мозговым центром» российских Вооруженных сил.

Центр заступил на боевое дежурство 1 декабря 2014 года и круглосуточно управляет всеми сферами деятельности Вооруженных сил. НЦУО состоит из трех центров управления: центр управления стратегическими ядерными силами, центр боевого управления и центр управления повседневной деятельностью.

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      Любовь Ширижик
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