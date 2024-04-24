Фигуранта по делу замминистра обороны России арестовали

В Москве суд арестовал фигуранта по делу замминистра обороны России Бородина

Басманный районный суд Москвы арестовал Сергея Бородина, который является фигурантом по делу о получении взятки заместителем министра обороны России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Бородин проведет под стражей два месяца, до 23 июня. Ему также предъявили обвинение по статье 290 УК РФ («Получение взятки»).

По версии следствия, обвиняемый дружил с замминистром обороны России Тимуром Ивановым, который курировал вопросы строительства и капитального ремонта объектов ведомства. В результате Бородин объединился с третьими лицами для получения услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны.

Басманный районный суд столицы также арестовал до 23 июня самого Иванова.

Ранее стало известно, что одновременно с Ивановым были задержаны еще несколько человек, причастных к передаче денег в «сложной цепочке посредников».