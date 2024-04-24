Стало известно о других фигурантах дела замминистра обороны России

«Известия»: вместе с замминистра обороны России задержаны еще несколько человек

Одновременно с замминистра обороны России Тимуром Ивановым были задержаны еще несколько человек, причастных к передаче денег в «сложной цепочке посредников». Об этом стало известно «Известиям» от источника, знакомого с ходом расследования.

При этом собеседник издания не назвал имена других фигурантов уголовного дела. Другой источник сообщил, что следственные действия с большой долей вероятности связаны с выполнением строительных контрактов Минобороны.

Еще один источник рассказал, что поздно вечером во вторник, 23 апреля, начались обыски на объектах недвижимости семьи Иванова.

О задержании Тимура Иванова по подозрению в получении взятки СК России сообщил вечером 23 апреля. Иванову грозит до 15 лет лишения свободы. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о его аресте в среду, 24 апреля. При этом, утверждают в правоохранительных органах, Иванов попал в оперативную разработку «не вчера, не позавчера и даже не месяц назад».

Иванов занимает пост замглавы Минобороны с 2016 года. Работая в ведомстве, он курировал строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов ведомства и военную ипотеку.