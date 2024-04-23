Названо грозящее замглавы Минобороны возможное наказание

Задержанному за взятку замглавы Минобороны Иванову грозит до 15 лет колонии

Задержанному по подозрению в получении взятки замглавы Минобороны России Тимуру Иванову может грозить до 15 лет колонии.

Речь идет о наказании за взятку в особо крупном размере — не менее одного миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело, с Ивановым проводят следственные действия.

О задержании Иванова Следственный комитет (СК) России сообщил вечером во вторник, 23 апреля.

Иванов занимает пост замглавы Минобороны с 2016 года. Работая в ведомстве, он курировал строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов ведомства и военную ипотеку.