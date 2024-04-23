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23:32, 23 апреля 2024Силовые структуры

Названо грозящее замглавы Минобороны возможное наказание

Задержанному за взятку замглавы Минобороны Иванову грозит до 15 лет колонии

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Задержанному по подозрению в получении взятки замглавы Минобороны России Тимуру Иванову может грозить до 15 лет колонии.

Речь идет о наказании за взятку в особо крупном размере — не менее одного миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело, с Ивановым проводят следственные действия.

О задержании Иванова Следственный комитет (СК) России сообщил вечером во вторник, 23 апреля.

Иванов занимает пост замглавы Минобороны с 2016 года. Работая в ведомстве, он курировал строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов ведомства и военную ипотеку.

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      Марина Совина
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