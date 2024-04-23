Замминистра обороны России задержан по подозрению во взятке

СК: замминистра обороны России Иванов задержан по подозрению во взятке

По подозрению в получении взятки задержан заместитель министра обороны России Тимур Иванов, сообщает Следственный комитет (СК) России.

Возбуждено дело по статье 290 Уголовного кодекса РФ, она предусматривает наказание до 15 лет колонии.

Тимур Иванов родился в 1975 году. Занимает пост замглавы Минобороны с 2016 года, курировал строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов ведомства и военную ипотеку. До этого он три года был гендиректором Оборонстроя. Также работал зампредом правительства Подмосковья и на предприятиях российского топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

Ранее Басманный суд Москвы арестовал троих обвиняемых в поставке некачественных продуктов Российской армии. В отношении Александра Михаленко, Валерия Ковачевича, Эльвиры Смирновой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 19 июня 2024 года.