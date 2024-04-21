В Москве арестовали троих обвиняемых в поставке некачественных продуктов армии. Как воруют у военных на Украине?

Суд арестовал троих обвиняемых в поставке некачественных продуктов армии России

Троих обвиняемых в поставке некачественных продуктов российской армии арестовали в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы Басманного суда столицы.

Отмечается также, что продукты поставляли по завышенным ценам. «Постановлением суда в отношении Александра Михаленко, Валерия Ковачевича, Эльвиры Смирновой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 19 июня 2024 года», — заявили в суде.

Все задержанные обвиняются по части 4 статьи 160 («Растрата в особо крупном размере») УК РФ. Басманный суд Москвы

Минобороны Украины попыталось закупить некачественные продукты для армии

В январе 2023 года издание «Зеркало недели» сообщило, что Минобороны Украины разворовывает бюджет, выделенный на снабжение тыловых частей Вооруженных сил Украины. Цены на продукты в одном из контрактов были сильно завышены, а в списках продуктов для армии нашли охлажденных осетров.

18 марта стало известно, что сумма неправомерных расходов может составлять не менее 250 миллионов долларов. Об этом сообщило издание Kyiv Post со ссылкой на данные журналистского расследования.

Отмечается, что спустя год после громкого коррупционного скандала в Минобороны, связанного с закупками продовольствия, ситуация в министерстве не изменилась. В плане закупок, составленном в декабре прошлого года, оптовая цена мяса в два раза превышает розничные цены на рынках и в супермаркетах. Цены на овощи, как подчеркивают журналисты, отличаются более чем на 20 процентов.

В расследовании уточняется, что коррупционная составляющая в закупках, стоимость которых превышает 1,28 миллиарда долларов, может достигать 25-30 процентов.

250 миллионов долларов потрачены неправомерно из-за завышенных цен

Закупки для Вооруженных сил Украины (ВСУ), пишет издание, по-прежнему непрозрачны для надзорных органов, а их детали неизвестны даже руководству Минобороны. Ситуацию усугубляет то, что, согласно правилам, поставщиком продовольствия для армии должна быть компания, которая представляет все 400 наименований продуктов питания для военных в соответствии со стандартами НАТО. В результате закупки совершаются через посредников, которые получают до 187 процентов прибыли, закупая товар у производителей за бесценок.

Росгвардия нашла факты воровства ВСУ в украинских воинских частях

В 2023 году Росгвардейцы нашли документы ВСУ, указывающие на воровство военного имущества в украинских воинских частях и низкий уровень охраны военных объектов.

По информации ведомства, военнослужащие спецслужбы заполучили архивные документы ВСУ. В них они обнаружили информацию о системных недостатках в организации охраны и обороны важных объектов. Например, Служба безопасности Украины (СБУ) уведомляла о фактах разворовывания и повреждения войскового имущества в воинских частях Украины.