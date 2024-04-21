Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
06:41, 21 апреля 2024Силовые структуры

В Москве арестовали троих обвиняемых в поставке некачественных продуктов армии. Как воруют у военных на Украине?

Суд арестовал троих обвиняемых в поставке некачественных продуктов армии России
СюжетМинобороны:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Троих обвиняемых в поставке некачественных продуктов российской армии арестовали в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы Басманного суда столицы.

Отмечается также, что продукты поставляли по завышенным ценам. «Постановлением суда в отношении Александра Михаленко, Валерия Ковачевича, Эльвиры Смирновой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 19 июня 2024 года», — заявили в суде.

Все задержанные обвиняются по части 4 статьи 160 («Растрата в особо крупном размере») УК РФ.

Басманный суд Москвы

Минобороны Украины попыталось закупить некачественные продукты для армии

В январе 2023 года издание «Зеркало недели» сообщило, что Минобороны Украины разворовывает бюджет, выделенный на снабжение тыловых частей Вооруженных сил Украины. Цены на продукты в одном из контрактов были сильно завышены, а в списках продуктов для армии нашли охлажденных осетров.

18 марта стало известно, что сумма неправомерных расходов может составлять не менее 250 миллионов долларов. Об этом сообщило издание Kyiv Post со ссылкой на данные журналистского расследования.

Материалы по теме:
«Я выступаю в роли рупора» Как участник СВО помогает ветеранам получить полагающиеся им льготы
«Я выступаю в роли рупора»Как участник СВО помогает ветеранам получить полагающиеся им льготы
14 апреля 2024
«Многие начали ненавидеть русских» Как на западе и востоке Украины относятся к боевым действиям и ко всему русскому?
«Многие начали ненавидеть русских»Как на западе и востоке Украины относятся к боевым действиям и ко всему русскому?
Сегодня

Отмечается, что спустя год после громкого коррупционного скандала в Минобороны, связанного с закупками продовольствия, ситуация в министерстве не изменилась. В плане закупок, составленном в декабре прошлого года, оптовая цена мяса в два раза превышает розничные цены на рынках и в супермаркетах. Цены на овощи, как подчеркивают журналисты, отличаются более чем на 20 процентов.

В расследовании уточняется, что коррупционная составляющая в закупках, стоимость которых превышает 1,28 миллиарда долларов, может достигать 25-30 процентов.

250
миллионов долларов

потрачены неправомерно из-за завышенных цен

Закупки для Вооруженных сил Украины (ВСУ), пишет издание, по-прежнему непрозрачны для надзорных органов, а их детали неизвестны даже руководству Минобороны. Ситуацию усугубляет то, что, согласно правилам, поставщиком продовольствия для армии должна быть компания, которая представляет все 400 наименований продуктов питания для военных в соответствии со стандартами НАТО. В результате закупки совершаются через посредников, которые получают до 187 процентов прибыли, закупая товар у производителей за бесценок.

Материалы по теме:
«Открывайте газ и идите в школу» Как украинские спецслужбы делают диверсантов из российских детей и подростков?
«Открывайте газ и идите в школу»Как украинские спецслужбы делают диверсантов из российских детей и подростков?
1 марта 2024
«Украина может оказаться в ужасной ситуации» США и ЕС обещают Киеву многомиллиардную помощь. На что потратят эти деньги?
«Украина может оказаться в ужасной ситуации»США и ЕС обещают Киеву многомиллиардную помощь. На что потратят эти деньги?
22 марта 2024

Росгвардия нашла факты воровства ВСУ в украинских воинских частях

В 2023 году Росгвардейцы нашли документы ВСУ, указывающие на воровство военного имущества в украинских воинских частях и низкий уровень охраны военных объектов.

По информации ведомства, военнослужащие спецслужбы заполучили архивные документы ВСУ. В них они обнаружили информацию о системных недостатках в организации охраны и обороны важных объектов. Например, Служба безопасности Украины (СБУ) уведомляла о фактах разворовывания и повреждения войскового имущества в воинских частях Украины.

Службой безопасности Украины установлено, что указанным противоправным действиям способствовали: отсутствие или ненадлежащее состояние средств охраны войсковых объектов; отсутствие технических средств охраны на большинстве единиц войсковой техники (кунгах, кабинах, капонирах и т. д.); низкий уровень укомплектованности подразделений охраны; ненадлежащее состояние организации охраны войсковых объектов, который не обеспечивает исключение возможности проникновения посторонних лиц на объекты хранения войсковой техники; ненадлежащее отношение к выполнению служебных обязанностей отдельных должностных лиц войсковых частей, которые отвечают за сохранность войскового имущества

документы Вооруженных сил Украины
Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      В Москве арестовали троих обвиняемых в поставке некачественных продуктов армии. Как воруют у военных на Украине?

      На Западе усомнились в целесообразности новой помощи США Украине

      Фитнес-тренер рассказала об опасности отказа от суставной разминки

      В Госдуме высказались об идее разовой выплаты семьям выпускников

      В Минюсте Украины предложили отправить заключенных рыть окопы

      Родственники подозреваемого в убийстве из-за парковки извинились

      На Западе рассказали о последствиях нового наступления России для Украины

      Появились подробности о поджегшем себя в Нью-Йорке мужчины

      Землетрясение произошло у берегов Тайваня

      Канада и Польша обсудили дальнейшую помощь Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше