Росгвардия нашла факты воровства ВСУ в украинских воинских частях

Росгвардейцы обнаружили документы с фактами воровства ВСУ в украинских воинских частях

Росгвардейцы нашли документы Вооруженных сил Украины (ВСУ), указывающие на воровство военного имущества в украинских воинских частях и низкий уровень охраны военных объектов. Об этом в понедельник, 9 января, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, военнослужащие спецслужбы заполучили архивные документы ВСУ. В них они обнаружили информацию о системных недостатках в организации охраны и обороны важных объектов. Например, Служба безопасности Украины (СБУ) уведомляла о фактах разворовывания и повреждения войскового имущества в воинских частях Украины.

«Службой безопасности Украины установлено, что указанным противоправным действиям способствовали: отсутствие или ненадлежащее состояние средств охраны войсковых объектов; отсутствие технических средств охраны на большинстве единиц войсковой техники (кунгах, кабинах, капонирах и т. д.); низкий уровень укомплектованности подразделений охраны; ненадлежащее состояние организации охраны войсковых объектов, который не обеспечивает исключение возможности проникновения посторонних лиц на объекты хранения войсковой техники; ненадлежащее отношение к выполнению служебных обязанностей отдельных должностных лиц войсковых частей, которые отвечают за сохранность войскового имущества», — написано в найденных документах.

Ранее стало известно, что военнослужащие и сотрудники Росгвардии обнаружили тайники с оружием и боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской народной республике (ЛНР).

