Росгвардия обнаружила тайники с оружием и минами ВСУ в ЛНР

Росгвардейцы обнаружили в ЛНР тайники с оружием и боеприпасами ВСУ и изъяли 200 мин

Военнослужащие и сотрудники Росгвардии обнаружили тайники с оружием и боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом во вторник, 27 декабря, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, во время разведки в районе Лисичанска бойцы спецслужбы нашли склад. Из него изъяли 30 осколочно-фугасных снарядов различного калибра и две противотанковые мины. Затем саперы уничтожили боеприпасы накладным зарядом.

Кроме того, еще в одном населенном пункте росгвардейцы изъяли из схрона 200 мин, выстрелы для ручного противотанкового гранатомета и осколочно-фугасные снаряды — всего свыше 100 боеприпасов.

Ранее стало известно, что под Херсоном росгвардейцы обнаружили четыре тайника ВСУ с оружием и боеприпасами.