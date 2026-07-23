Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
05:47, 23 июля 2026Наука и техника

Названы секретные функции смартфонов

MakeUseOf: В смартфонах нашли гироскоп, высотомер, барометр и другие скрытые датчики
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В каждом смартфоне оказались скрыты десятки измерительных инструментов. Об этом сообщает издание MakeUseOf.

По словам автора портала Ядуллы Абиди, каждый современный телефон — «цифровой швейцарский армейский нож». Он объяснил, что устройство имеет множество датчиков, которые можно использовать в различных целях. В первую очередь он выделил акселерометр и гироскоп, которые определяют положение аппарата в пространстве — например, они отвечают за автоматический поворот экрана. С помощью специальных приложений можно получать доступ к этим сенсорам и пользоваться ими как строительным уровнем.

Очередной секретной функцией смартфона специалист назвал возможность определять уровень звука, интенсивность света и даже магнитных полей поблизости. В обычной камере телефона оказались скрыты функции высотомера и дальномера. Кроме того, в устройстве есть GPS, датчики высоты, компас и сенсор для определения барометрического давления.

По словам Ядуллы Абиди, большинство функций скрыты производителем. Но получить к ним доступ можно с помощью сторонних приложений. Например, чтобы определять уровень освещенности в помещении или громкость звука.

Ранее журналисты BGR назвали мифом утверждение, что пользоваться смартфоном во время зарядки нельзя. Они рассказали, что худшее, что в этом случае может случиться — телефон будет заряжаться медленнее.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    США и Иран вновь обменялись ударами. Какие объекты поражены и планирует ли Трамп расширение военной операции?
    В российском регионе беспилотники атаковали объект ТЭК
    Россиян предупредили о новой схеме мошенничества
    Людей стали использовать вместо наживки для ловли огромных рыб
    Певица оконфузилась на сцене из-за расстегнутого платья
    Американский журналист заявил о попытках втянуть США в войну с Россией
    Сигнал Залужного новому главкому ВСУ объяснили
    Марочко рассказал о преступлениях нового главкома ВСУ
    Названы нетипичные признаки ранней деменции
    Вьетнамский XTC-03 сравнили с российским БТР-90
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok