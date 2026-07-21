Популярный миф о смартфонах развеяли

BGR: Утверждение о том, что пользоваться смартфоном во время зарядки нельзя, опровергли

Журналисты BGR назвали мифом утверждение, что пользоваться смартфоном во время зарядки нельзя, и развеяли его с помощью аргументов. Заметка опубликована на сайте медиа.

По словам авторов портала, популярный миф имеет статус «городской легенды». Его сторонники считают, что если продолжать пользоваться телефоном, пока он подключен к зарядке, то емкость батареи может снизиться. На самом деле, по словам специалистов, никакого ущерба для аккумулятора от этой привычки быть не может.

В материале говорится, что телефон действительно будет заряжаться медленнее, если пользоваться им во время зарядки. В редких случаях устройство может перегреться, что вредно для батареи — этот факт назвали неопровержимым. Однако для этого нужно чрезмерно нагрузить смартфон.

Журналисты заметили, что современные девайсы имеют множество уровней защиты. Так, если активно пользоваться смартфоном во время зарядки, то контроллер питания в аппарате будет расходовать энергию «из розетки» и не задействовать батарею.

В заключение авторы рассказали, что есть множество способов убить аккумулятор телефона, и использование гаджета во время зарядки к ним не относится. Они предостерегли владельцев устройств от неосторожного обращения с девайсом — использования неоригинальных аксессуаров или зарядки в жару.

Ранее эксперт Игорь Бедеров рассказал, что заряжать промокшие беспроводные наушники нельзя. По его словам, в определенных случаях можно не только сломать устройство, но и вызвать его возгорание.