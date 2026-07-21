Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:08, 21 июля 2026 (обновлено: 18:15, 21 июля 2026)Мир

Кувейт вызвал посла Ирана из-за атаки на танкер

МИД Кувейта вызвал посла Ирана Тутунджи после атаки на кувейтский танкер
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: L_B_Photography / Shutterstock / Fotodom

Кувейт вызвал посла Ирана для вручения ноты протеста в связи с атакой на кувейтский танкер в Ормузском проливе. Власти страны заявили, что инцидент привел к ранениям членов экипажа и нарушил безопасность международного судоходства, передает кувейтский МИД в социальной сети X.

«Министерство иностранных дел сегодня, во вторник, 21 июля 2026 года, вызвало его превосходительство посла Мохаммада Тутунджи, посла Исламской Республики Иран в Государстве Кувейт, которому была вручена нота протеста в связи с тем, что Иран осуществил нападение на кувейтский танкер Kaifan», — сказано в заявлении.

В министерстве также обвинили Тегеран в распространении «провокационных и подстрекательских заявлений». Кувейтская сторона потребовала от Ирана немедленно прекратить «незаконные атаки» и предупредила, что оставляет за собой право принять необходимые меры в ответ на произошедшее.

Ранее иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил об ударах по военным объектам и инфраструктуре США в Кувейте, Бахрейне и Иордании. «Воздушно-космические силы КСИР нанесли ракетный удар по американской базе в Иордании (...), уничтожив радиолокационную систему противоракетной обороны и истребитель F-15, находившийся в ангаре», — говорится в сообщении.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Мерц прокомментировал секретную российско-немецкую встречу по Украине
    Трамп объявил об ударе по предполагаемому новому ядерному объекту Ирана
    Турэксперт описал город в Азии фразой «превратился в российский курорт»
    В России порассуждали об ударе по Европе
    Ирина Хакамада показала внешность сына на фото
    Насильно мобилизованный украинский актер погиб на фронте
    Кроссовер Haval Jolion уступил многолетнее место лидера в российском сегменте SUV
    Жителям Крыма выплатят компенсации за отсутствие электричества
    В России высказались о сближении Азербайджана с Европой
    Трамп рассказал об «отчаянных просьбах» Ирана
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok