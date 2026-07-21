Кувейт вызвал посла Ирана из-за атаки на танкер

МИД Кувейта вызвал посла Ирана Тутунджи после атаки на кувейтский танкер

Кувейт вызвал посла Ирана для вручения ноты протеста в связи с атакой на кувейтский танкер в Ормузском проливе. Власти страны заявили, что инцидент привел к ранениям членов экипажа и нарушил безопасность международного судоходства, передает кувейтский МИД в социальной сети X.

«Министерство иностранных дел сегодня, во вторник, 21 июля 2026 года, вызвало его превосходительство посла Мохаммада Тутунджи, посла Исламской Республики Иран в Государстве Кувейт, которому была вручена нота протеста в связи с тем, что Иран осуществил нападение на кувейтский танкер Kaifan», — сказано в заявлении.

В министерстве также обвинили Тегеран в распространении «провокационных и подстрекательских заявлений». Кувейтская сторона потребовала от Ирана немедленно прекратить «незаконные атаки» и предупредила, что оставляет за собой право принять необходимые меры в ответ на произошедшее.

Ранее иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил об ударах по военным объектам и инфраструктуре США в Кувейте, Бахрейне и Иордании. «Воздушно-космические силы КСИР нанесли ракетный удар по американской базе в Иордании (...), уничтожив радиолокационную систему противоракетной обороны и истребитель F-15, находившийся в ангаре», — говорится в сообщении.