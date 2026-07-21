Иран нанес удар по объектам США в трех странах Ближнего Востока

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил об ударах по военным объектам и инфраструктуре США в Кувейте, Бахрейне и Иордании. Заявление КСИР приводит Press TV.
«Воздушно-космические силы КСИР нанесли ракетный удар по американской базе в Иордании (...), уничтожив радиолокационную систему противоракетной обороны и истребитель F-15, находившийся в ангаре», — говорится в сообщении.
По данным КСИР, под удар также попали радары ПВО и радиолокационные системы дальнего действия на базе США «Ахмад-аль-Джабер» в Кувейте и инфраструктура дата-центра Amazon в Бахрейне.
Ранее сообщалось, что иранская баллистическая ракета попала в жилой блок военной базы США в Иордании. Как утверждается, жертвами удара стали как минимум двое военнослужащих.