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09:25, 21 июля 2026Мир

Иран нанес удар по объектам США в трех странах Ближнего Востока

КСИР сообщил об ударах по военным объектам США в Кувейте, Бахрейне и Иордании
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Wisam Hashlamoun / Anadolu via Getty Images

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил об ударах по военным объектам и инфраструктуре США в Кувейте, Бахрейне и Иордании. Заявление КСИР приводит Press TV.

«Воздушно-космические силы КСИР нанесли ракетный удар по американской базе в Иордании (...), уничтожив радиолокационную систему противоракетной обороны и истребитель F-15, находившийся в ангаре», — говорится в сообщении.

По данным КСИР, под удар также попали радары ПВО и радиолокационные системы дальнего действия на базе США «Ахмад-аль-Джабер» в Кувейте и инфраструктура дата-центра Amazon в Бахрейне.

Ранее сообщалось, что иранская баллистическая ракета попала в жилой блок военной базы США в Иордании. Как утверждается, жертвами удара стали как минимум двое военнослужащих.

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