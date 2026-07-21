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08:46, 21 июля 2026Мир

США оказались неспособны защитить 50 тысяч своих военных на Ближнем Востоке

WSJ: США не могут защитить 50 тысяч американских военных от арсенала Ирана
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Iranian State TV / Reuters

Власти США не могут защитить 50 тысяч американских военных, дислоцированных на Ближнем Востоке, от значительного арсенала Ирана. Об этом стало известно газете The Wall Street Journal (WSJ).

Отмечается, что иранская баллистическая ракета попала в жилой блок базы в Иордании. Жертвами удара стали как минимум двое военнослужащих. Как указывает издание, в ходе атак три ракеты преодолели американскую систему противовоздушной обороны. Подобные происшествия свидетельствуют о трудностях в защите 50 тысяч военных от ракет и беспилотников Исламской Республики, подчеркивает автор материала.

Ранее иранская армия нанесла удары по ракетным системам HIMARS на базе Соединенных Штатов Америки в Кувейте. До этого сообщалось, что Иран ударил по американским объектам в трех странах Ближнего Востока. Утверждалось, что военные Исламской Республики поразили авиабазу «Муваффак Салти» в Иордании, базу ВВС «Принц Султан» в Эль-Хардже в Саудовской Аравии и склады оружия в Кувейте.

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