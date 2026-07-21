США оказались неспособны защитить 50 тысяч своих военных на Ближнем Востоке

WSJ: США не могут защитить 50 тысяч американских военных от арсенала Ирана

Власти США не могут защитить 50 тысяч американских военных, дислоцированных на Ближнем Востоке, от значительного арсенала Ирана. Об этом стало известно газете The Wall Street Journal (WSJ).

Отмечается, что иранская баллистическая ракета попала в жилой блок базы в Иордании. Жертвами удара стали как минимум двое военнослужащих. Как указывает издание, в ходе атак три ракеты преодолели американскую систему противовоздушной обороны. Подобные происшествия свидетельствуют о трудностях в защите 50 тысяч военных от ракет и беспилотников Исламской Республики, подчеркивает автор материала.

Ранее иранская армия нанесла удары по ракетным системам HIMARS на базе Соединенных Штатов Америки в Кувейте. До этого сообщалось, что Иран ударил по американским объектам в трех странах Ближнего Востока. Утверждалось, что военные Исламской Республики поразили авиабазу «Муваффак Салти» в Иордании, базу ВВС «Принц Султан» в Эль-Хардже в Саудовской Аравии и склады оружия в Кувейте.