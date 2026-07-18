Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:42, 18 июля 2026Мир

Иран ударил по американским объектам в трех странах Ближнего Востока

Иран ударил по авиабазе США «Принц Султан» в Саудовской Аравии и складам в Кувейте
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Iranian State TV / Reuters

Иран нанес удары по целям в трех странах Ближнего Востока. Об этом сообщила гостелерадиокомпания IRIB в соцсети X.

«Иранские ракеты успешно поразили авиабазу "Муваффак Салти" в Иордании, где размещены американские военные», — говорится в сообщении.

Кроме того, иранские военные атаковали базу ВВС «Принц Султан» в Эль-Хардже в Саудовской Аравии, на которой размещались американские заправщики, помогавшие Соединенным Штатам атаковать Исламскую Республику. Помимо этого Иран ударил по складам оружия в Кувейте.

В свою очередь, США нанесли ракетный удар по центру управления судами на иранском острове Ларек.

Ранее сообщалось, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана сбил американский беспилотник RQ-11 Raven на юге страны на фоне усилившихся атак США по стране. До этого Тегеран пригрозил Вашингтону переходом от обороны к фазе полного уничтожения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Взрыв сорвал металлические перила и разбил каменные ступени. Появилось видео покушения на украинского олигарха Ермолаева в Монако
    В США встревожились из-за состояния ВСУ
    В калифорнийском лесу захватили заложников
    ВСУ целенаправленно атаковали супермаркет в российском городе
    Американист указала на признак ослабления США
    Лимиты на выдачу тел военных ВСУ ввели в украинском регионе
    Любителям дачных ягод сделали предупреждение
    Иран ударил по американским объектам в трех странах Ближнего Востока
    Дочь итальянской кинозвезды захотела купить дом в Москве
    Трамп предложил провести следующий ЧМ по футболу снова в США
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok