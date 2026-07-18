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01:19, 18 июля 2026Мир

Иран сбил американский дрон RQ-11 Raven в Иране

КСИР сбил американский беспилотник RQ-11 Raven в южных районах Ирана
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: US Army / Globallookpress.com

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана сбил американский беспилотник RQ-11 Raven на юге страны на фоне усилившихся атак США по стране. Об этом сообщил иранский телеканал Press TV.

К сообщению прикреплены фотографии якобы сбитого дрона.

Ранее Тегеран пригрозил Вашингтону, что в случае новых ударов США в ближайшие дни Иран перейдет от обороны к «фазе наступления и полного уничтожения». До этого, вечером 17 июля, Соединенные Штаты Америки приступили к новой серии обстрелов Ирана. Как заявило Центральное командование Вооруженных сил (ВС) США, новые удары «призваны еще больше ослабить иранский военный потенциал».

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