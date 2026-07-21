В Иране сообщили об ударах по системам HIMARS на базе США в Кувейте

Армия Ирана нанесла удары по системам HIMARS на базе США в Кувейте

Иранская армия нанесла удары по ракетным системам HIMARS на базе Соединенных Штатов Америки в Кувейте. Об этом сообщает телеканал Press TV в Telegram.

«Армия Ирана объявила о нанесении ударов ракетами класса "земля-земля" по американским системам HIMARS, размещенным на кувейтской базе Арифджан», — говорится в публикации.

20 июля Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что Штаты приступили к новой волне ударов по Ирану. Атака началась в 23:00 по московскому времени.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану жестким ответом за каждого убитого американского солдата. По его словам, он уже дал соответствующий приказ американскому военному командованию.