CENTCOM: США начали новую волну ударов по Ирану

Соединенные Штаты Америки приступили к новой волне ударов по Ирану. Об этом 20 июля объявило Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) на своей странице в социальной сети X.

«ВС США начали новый раунд ударов по Ирану по приказу верховного главнокомандующего», — говорится в сообщении.

Атака началась в 23:00 по московскому времени.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану жестким ответом за каждого убитого американского солдата. По его словам, он уже дал соответствующий приказ американскому военному командованию, включая министра обороны Пита Хегсета и председателя Объединенного комитета начальников штабов Дэна Кейна.