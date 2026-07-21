Самолет НАТО заметили над двумя граничащими с Россией странами

РИА Новости: Самолет НАТО два дня курсирует над Латвией и Эстонией

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения НАТО Boeing E-3A Sentry AWACS второй день подряд курсирует в воздушном пространстве Латвии и Эстонии, а также над акваторией Рижского залива. Это следует из данных сервиса отслеживания авиаперелетов, изученных РИА Новости.

«В понедельник Boeing E-3A Sentry AWACS кружил в воздушном пространстве Латвии и Эстонии, а также над водами Рижского залива», — сказано в материале.

По состоянию на 15:10 (мск) самолет продолжал находиться в воздухе, двигаясь со скоростью более 640 километров в час на высоте около 9,5 километра.

20 июля самолет-разведчик НАТО Bombardier Challenger 650 Artemis II совершил полет над нейтральными водами Черного моря. По информации источника, воздушное судно поднялось с военной базы в румынской Констанце, после чего проследовало через зоны ответственности диспетчерских служб Румынии и Болгарии к международному воздушному пространству над Черным морем.