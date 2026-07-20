Самолет-разведчик НАТО вновь совершил полет над Черным морем

ТАСС: Самолет НАТО Bombardier Challenger 650 вновь совершил полет над Черным морем

Самолет-разведчик НАТО Bombardier Challenger 650 Artemis II вновь совершил полет над нейтральными водами Черного моря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах Европейского союза (ЕС).

«Самолет курсирует в южной части моря с запада на восток и обратно над нейтральными водами, не входя в воздушное пространство какой-либо из стран», — сказал собеседник агентства.

По информации источника, воздушное судно поднялось с военной базы в румынской Констанце, после чего проследовало через зоны ответственности диспетчерских служб Румынии и Болгарии к международному воздушному пространству над Черным морем.

Он добавил, что борт выполняет полет на высоте чуть более 9,7 километра и движется вне трасс, установленных для гражданской авиации.

О предыдущем полете Bombardier Challenger 650 Artemis II над Черным морем сообщалось 18 июля. Тогда разведывательная миссия продолжалась около 40 минут.