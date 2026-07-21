Москвичей призвали не обниматься с ежами

Мособлкомлес: Еж может заразить бешенством

Жителям столичного региона не следует контактировать с ежами, даже если они кажутся милыми. Об этом предупредили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области в Telegram-канале.



Там рассказали, что недавно женщина увидела в подмосковном лесу ежа, погладила его и укололась иголкой до крови. В итоге ей пришлось делать уколы от бешенства на протяжении трех месяцев. «Сначала температура и боль, потом долгий курс — и, к счастью, все обошлось. Но осадок, согласитесь, остался», — прокомментировали произошедшее в пресс-службе.



Там объяснили, что сами по себе иглы ежа не заразны, однако еж часто облизывает их, поэтому слюна может попасть в рану при уколе. Кроме того, еж может укусить от испуга. Вирус передается через слюну при попадании на свежие царапины, порезы или слизистую — глаза, рот, нос.

«Дикое животное — не плюшевая игрушка. Оно не ждет вашего внимания, объятий или селфи. И уж точно не заслуживает стресса из-за человеческого "какой милый"», — предостерегли в комитете.



Кроме того, переносчиками бешенства могут быть белки, лисы, бездомные кошки и собаки. Жителям столичного региона не следует кормить животных с рук, гладить и брать их на руки, забирать из леса тех, кто кажется «потеряшками».

«Если все же укусили, оцарапали или укололи — сразу в травмпункт, без раздумий», — рекомендовали в пресс-службе.

Ранее стало известно, что женщина спасла летучую мышь, упавшую в бассейн на греческом острове Лесбос. После укуса она столкнулась с риском заразиться бешенством и прошла курс вакцинации.