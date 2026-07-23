Убийца анонимно помог полиции раскрыть старое дело

В США анонимный информатор помог полиции раскрыть убийство и оказался его виновником

В США арестован мужчина, который годами анонимно сообщал в полицию о том, где спрятаны останки его жертвы. Об этом сообщает Alaska Public Media.

34-летний Патрик Дерт исчез в ноябре 1993 года. Его родственники обратились в полицию, однако в то время дело раскрыть не удалось. Оно неожиданно вновь приобрело актуальность в январе 2025 года после сообщения анонимного информатора. Он рассказал, что останки Дерта лежат в бочке в окрестностях населенного пункта Чатаника на Аляске.

Из-за снега поиски отложили до весны. В итоге в указанном месте действительно нашли человеческие останки. Полицейские заподозрили неладное и выяснили личность того, кто им помог. Информатором оказался 54-летний Кристофер Поппс. Именно он был виновником гибели Дерта.

В ходе расследования выяснилось, что Поппс и Дерт работали вместе в автомастерской. Однажды они поссорились, и Поппс выстрелил в коллегу. Ранения оказались смертельными, поэтому мужчина спрятал останки коллеги в бочку и выбросил ее на обочину трассы.

Также стало известно, что до ареста Поппс неоднократно отправлял анонимные сообщения о своем преступлении в правоохранительные органы. Его мотивы неизвестны. Сейчас мужчина находится под стражей.

Ранее сообщалось, что в США 79-летнего Ларри Дина Брауна арестовали по обвинению в расправе над Беверли Бруно, произошедшей 45 лет назад. Раскрыть дело помогли образцы ДНК на бутылках из-под соуса и газировки.

