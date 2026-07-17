Полицейские нашли убийцу спустя 45 лет благодаря соусу и газировке

В США ДНК-образцы из мусора помогли раскрыть убийство 45-летней давности

В США 79-летнего Ларри Дина Брауна арестовали по обвинению в расправе над Беверли Бруно, произошедшей 45 лет назад. Как сообщает CBS News, раскрыть дело помогли образцы ДНК на бутылках из-под соуса и газировки.

В феврале 1981 года 35-летнюю Беверли нашли на полу собственной квартиры с электрическим шнуром на шее и следами борьбы по всему помещению. У ее бойфренда было алиби — работа. Подозрения пали на Ларри — мужа лучшей подруги женщины Тельмы. На пальце мужчины заметили свежую рану, но прямых улик для его ареста не хватило.

В 2025 году полицейские возобновили расследование дела 44-летней давности и открыли новые подробности. Оказалось, что в прошлом Беверли и ее подруга Тельма вместе взяли ипотеку на дом в Далласе. После замужества Тельма и Ларри стали давить на Беверли, чтобы освободиться от выплат, но постоянно получали отказы. За несколько дней до расправы мужчина устроил женщине очередной скандал.

В 2026 году полицейские установили наблюдение за домом Ларри и вскоре изъяли из его мусора бутылки из-под газировки и соуса барбекю. Полученные образцы ДНК совпали с кровью на одежде Беверли, что подтвердило его причастность к преступлению.

Ранее сообщалось, что женщину, найденную связанной в бочке на северо-востоке Франции два десятилетия назад, опознали как мать четверых детей, которую семья считала пропавшей без вести. Предполагается, что с ней расправился муж.

