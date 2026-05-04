Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
16:18, 4 мая 2026Из жизни

Детективы раскрыли убийство 20-летней давности

Во Франции детективы идентифицировали жертву убийства 20-летней давности
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom

Женщину, найденную связанной в бочке на северо-востоке Франции два десятилетия назад, опознали как мать четверых детей, которую семья считала пропавшей без вести. Об этом сообщает Metro.

Останки женщины в связанном виде были обнаружены 7 января 2005 года в деревне Сен-Кирен. Первоначально следователи дали жертве прозвище «женщина с дорогой зубной коронкой из Ричмонда», предполагая ее восточноевропейское или российское происхождение. Долгие годы было неизвестно, кому принадлежат останки и кто расправился с неизвестной.

Перелом наступил, когда криминалисты заново открыли дело и загрузили ДНК жертвы в базу данных для генеалогических исследований. Так они смогли найти родственников женщины, идентифицировать ее и раскрыть дело. Убитой оказалась Хакима Букеруис. Ее дети считали, что она сбежала из семьи и бросила их. Их семейный адвокат Александр Бутье рассказал, как детективы постучались в дверь к уже взрослым детям с новостями: «Слушайте, теперь у нас есть объяснение: ваша мать мертва. Ее нашли в бочке, и тогда ее не смогли опознать... Ваша мать — это действительно она, а ваш отец, судя по всему, причастен к этому убийству».

По данным прессы, муж Букеруис был арестован еще в июне 2025 года по подозрению в организации расправы, однако спустя три месяца его отпустили под судебный надзор из-за преклонного возраста и проблем со здоровьем. Генеральный секретарь Интерпола Валдеси Уркиса подчеркнул, насколько важно продолжать расследование нераскрытых старых дел. Это пятая жертва, опознанная в рамках международной кампании Identify Me.

Материалы по теме:
«С виду такой добрый и приятный человек» Как часы Rolex с трупа помогли вычислить хитроумного преступника, годами скрывавшегося от Интерпола
«С виду такой добрый и приятный человек»Как часы Rolex с трупа помогли вычислить хитроумного преступника, годами скрывавшегося от Интерпола
3 апреля 2021
«Никогда не встречала такого жуткого человека» Серийного убийцу годами никто не мог поймать. Его тайну раскрыла любопытная библиотекарша
«Никогда не встречала такого жуткого человека»Серийного убийцу годами никто не мог поймать. Его тайну раскрыла любопытная библиотекарша
14 июля 2019

Ранее сообщалось, что в США полицейские нашли убийцу, расправившегося с семилетней девочкой в 1996 году. Дело удалось раскрыть благодаря единственному волосу, найденному в брошенном на обочине фургоне.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Украинские дроны могут прилететь». Зеленский пригрозил ударом по параду Победы в Москве. В России ему дали жесткий ответ

    Названы возможные причины нападения на российского губернатора

    Сотни протестующих попытались сорвать Met Gala из-за одного человека

    Стало известно о собранном Чубайсом секретном досье

    Россиянам назвали наиболее выгодные месяцы для отпусков

    Зеленский начал переговоры с Пашиняном

    Блокировка VPN в России обойдется в сотни миллиардов рублей

    Крупнейший производитель сжиженного газа продлил форс-мажор

    Балетмейстер Мариинского театра решила вернуть квартиру по «схеме Долиной»

    Россиянина женили и отправили на СВО ради миллионов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok