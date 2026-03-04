Реклама

11:24, 4 марта 2026Из жизни

Полиция раскрыла дело 30-летней давности о похищении девочки благодаря волосу

В США полиция нашла убийцу похищенной в 1996 году девочки благодаря волосу
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Cro Magnon / Shutterstock / Fotodom

В США полицейские нашли убийцу, расправившегося с семилетней девочкой в 1996 году. Об этом сообщает Daily Mail.

Федеральные следователи спустя почти три десятилетия установили личность убийцы семилетней Морган Виоли — им оказался 61-летний Роберт Скотт Фроберг, уже отбывающий срок в тюрьме штата Алабама. Дело удалось раскрыть благодаря единственному волосу, найденному в брошенном на обочине фургоне. Современный ДНК-анализ показал совпадение с образцами Фроберга. Преступника уже допросили, и он признался, что похитил девочку, игравшую с сестрами в городе Боулинг-Грин, штат Кентукки, затем отвез ее в штат Теннесси. Тело со следами удушения обнаружили в лесу через три месяца после исчезновения.

Волос, найденный в брошенной у обочины машине, стал ключевой уликой, позволившей закрыть дело 30-летней давности. Фроберг, который в тот же год попал за решетку за ограбление, теперь может быть приговорен к пожизненному сроку или смертной казни.

Старшая сестра Виоли Никки Бритт написала в соцсетях, что семья долгие годы ждала результатов расследования и «никогда не позволяла Морган стать просто файлом на полке». Новость об аресте стала для них невыразимым облегчением.

Ранее в США признали виновным мужчину, который расправился со школьницей в 1982 году. 13-летняя Сара Гир из города Санта-Роза, штат Калифорния, пропала 23 мая 1982 года, после того как пошла прогуляться по центру. Ее нашли без признаков жизни на следующий день в переулке.

