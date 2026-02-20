Убийцу 13-летней школьницы разоблачили через 42 года благодаря окурку

В США признали виновным преступника, который убил 13-летнюю девочку в 1982 году

В США признали виновным мужчину, который расправился со школьницей в 1982 году. Об этом пишет True Crime News.

13-летняя Сара Гир из города Санта-Роза, штат Калифорния, пропала 23 мая 1982 года, после того как пошла прогуляться по центру. Ее нашли без признаков жизни на следующий день в переулке. Следствие установило, что девочку изнасиловали, а затем удушили ее же шортами. На месте были собраны некоторые улики, но их было недостаточно, чтобы установить преступника. Дело застопорилось до 2003 года. Тогда, при помощи новых криминалистических технологий удалось получить ДНК убийцы с нижнего белья Гир. Однако ни в одной базе данных этот человек не значился.

Следующий прорыв случился в 2021 году, когда сотрудники ФБР при помощи генеалогического анализа ДНК сузили круг подозреваемых до четырех братьев, одним из которых оказался Джеймс Оливер Уник. Агенты ФБР установили слежку за мужчиной и сумели получить его окурок. Выяснилось, что образец ДНК Уника полностью совпадает с образцами убийцы. В июле 2024 года мужчину разоблачили и арестовали. На суде 64-летний преступник утверждал, что Гир сама предложила ему заняться сексом в переулке, а расправился с ней некий таинственный человек, не оставивший следов ДНК.

13 февраля суд присяжных признал Уника виновным по всем статьям. Окончательный приговор ему вынесут 26 апреля.

