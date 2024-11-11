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18:26, 11 ноября 2024Из жизни

Полиция решила использовать голограмму проститутки для раскрытия ее убийства

В Амстердаме полиция установила голограмму проститутки, чтобы найти ее убийцу
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Изображение: Amsterdam Police

В Амстердаме, Нидерланды, полицейские решили использовать голограмму молодой проститутки, чтобы раскрыть ее убийство 15-летней давности. Об этом пишет The Guardian.

Голограмму 19-летней проститутки установили в Квартале красных фонарей. Полиция надеется, что это напомнит общественности о страшном преступлении и поспособствует его раскрытию. Детективы ждут появления новых свидетелей. За подробности, которые помогут найти убийцу, обещают заплатить 30 тысяч евро (три миллиона рублей).

Известно, что Бернадетт Сабо начала работать проституткой в 18 лет под псевдонимом Бетти. За год она успела родить и отдать ребенка в приемную семью. Ночью 19 февраля 2009 года две коллеги Сабо поняли, что давно не видели девушку. Они заглянули к ней в комнату и обнаружили ее бездыханной с десятками ножевых ранений.

Спустя 15 лет полиция организовала крупную кампанию для привлечения внимания к делу молодой секс-работницы. Они обвесили один дом прижизненными фотографиями Сабо и установили на него экраны, на которых транслируются кадры с места преступления и отрывки документального фильма про нее. Голограмма девушки сидит на стуле и просит прохожих о помощи. Она создана с помощью 3D-визуализации.

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«Мы в первый раз делаем что-то подобное и, честно говоря, немного нервничаем», — отметил Бенджамин Ван Гог, координатор амстердамской группы по розыску преступников и поиску пропавших без вести. По его словам, голограмма усилит сопереживание, которое люди могут испытывать к жертве.

Ранее сообщалось, что генеральный прокурор американского штата Флорида решила положиться на игральные карты, чтобы раскрыть старые дела. На этих картах будет указана информация о нераскрытых делах и пропавших людях. Играя в них, заключенные могут вспомнить неизвестные следствию детали о каких-то преступлениях и поделиться ими с полицейскими.

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