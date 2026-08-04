Медсестра из Ленинградской области стала жертвой удара ВСУ по Геленджику

Медсестра из Ленинградской области стала жертвой удара беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Геленджику. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Петербург».

Известно, что она приехала на отдых в город-курорт из Ломоносова. Там она работала с детьми и делала им лечебный массаж.

Об ударе по Геленджику стало известно 3 августа. Обломки беспилотников упали в селе Архипо-Осиповка. По последним данным, пострадали 58 человек, еще восьмерых спасти не удалось.

После этого уполномоченный по правам человека при президенте России Яна Лантратова, комментируя атаку дронов ВСУ на Геленджик, подчеркнула, что мир должен знать о преступлениях действующего режима в Киеве.