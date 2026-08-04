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15:04, 4 августа 2026Экономика

Сергей Лазарев начал сдавать в аренду квартиру в Майами

Сергей Лазарев начал сдавать в аренду недавно купленные апартаменты в Майами
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

Российский поп-исполнитель Сергей Лазарев начал сдавать в аренду недавно купленные апартаменты в Майами. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Апартаменты сдаются за 3,2 тысячи долларов в месяц. Так певец хочет компенсировать годовой налог в 14 тысяч долларов и потраченный на жилье миллион долларов.

Сообщается, что риелторское агентство сначала планировало сдавать жилье за 2,9 тысячи долларов, затем подняло плату на символические 300 долларов.

Ранее сообщалось, что артист приобрел квартиру в элитном комплексе The Floridian Condo, который расположен на побережье Майами-Бич. Стоимость недвижимости площадью 106,6 квадратного метра составляет чуть больше одного миллиона долларов. В доме, кроме бассейна, есть тренажерный зал, парковка, собственные причалы для яхт.

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