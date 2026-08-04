Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
16:17, 4 августа 2026 (обновлено: 16:27, 4 августа 2026)Из жизни

Отрубленная голова кобры ужалила мужчину

В Китае отрубленная голова кобры вцепилась в руку 72-летнему рыбаку
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Imago / Globallookpress.com

Пожилой житель Китая лечился два месяца после того, как его ужалила отделенная от тела голова кобры. Об этом пишет Mothership.

В мае 72-летний Чжан отправился на рыбалку. Вскоре он заметил рядом кобру. Чжан подумал, что, если он попытается уйти, змея воспримет это как агрессию и нападет, поэтому он решил сделать это первым. Мужчина схватил лопату, ударил кобру и отрубил ей голову.

Через пять минут рыбак подошел к отрубленной голове, чтобы подобрать ее. Та немедленно вцепилась ему в руку. Чтобы оторвать голову от руки, потребовались немалые усилия, так как зубы вонзились очень глубоко. Мужчина сразу же обратился в ближайшую больницу. Примерно через 20 минут после укуса рука Чжана сильно распухла, у него затуманилось зрение, появился дискомфорт в груди, началась рвота.

Материалы по теме:
«Я хотел, чтобы ей стало плохо» Россиянин увлекся изучением ядов и стал серийным убийцей. От его отравы гибли женщины и дети
«Я хотел, чтобы ей стало плохо»Россиянин увлекся изучением ядов и стал серийным убийцей. От его отравы гибли женщины и дети
18 апреля 2020
Киевская отравительница Жертвы годами погибали от ее яда. Она стала последней женщиной, расстрелянной в СССР
Киевская отравительницаЖертвы годами погибали от ее яда. Она стала последней женщиной, расстрелянной в СССР
13 октября 2019

Врачи вовремя ввели противоядие, однако рука сильно отекла. Медикам пришлось провести срочную операцию на месте укуса, чтобы не начался некроз. Чжан долгое время испытывал сильные боли, а первые три дня после укуса не мог спать, так как видел во сне безголовую змею. Мужчина полностью поправился только недавно.

«Больше никогда не буду поступать так безрассудно, — подытожил свой печальный опыт китаец. — Это обошлось мне слишком дорого».

Ранее сообщалось, что в Китае женщина высосала яд из руки мужа, которого укусила кобра, и сама отравилась. Пострадавшую удалось спасти.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Зеленский согласовал новые операции против России
    В России предложили одно решение после ударов ВСУ по Подмосковью
    Врач раскрыла четыре группы продуктов для здорового оттока желчи
    Минобороны показало видео удара по подстанции в Сумской области
    Жители российского региона возмутились состоянием могил бойцов СВО
    Mia Boyka оправдалась за текст хита «Экспонат»
    Последствия извержения Йеллоустоуна спрогнозировали
    В России прокомментировали стремление Зеленского закончить конфликт до начала зимы
    Отрубленная голова кобры ужалила мужчину
    Крупнейшая в мире нефтекомпания извлекла выгоду из войны на Ближнем Востоке
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok