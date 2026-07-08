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Из жизни
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11:02, 8 июля 2026Из жизни

Женщина высосала яд из руки мужа и отравилась сама

Женщина из Китая высосала яд из ранки от укуса кобры и попала в больницу
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: reptiles4all / Shutterstock / Fotodom

В Китае женщина высосала яд из руки мужа, которого укусила кобра, и в итоге сама отравилась. Об этом сообщает South China Morning Post.

Пожилой фермер работал в поле в уезде Юаньян, когда кобра укусила его за палец. Перепуганная супруга, вспомнив сцену из фильма, принялась отсасывать яд из ранки. Мужчину срочно доставили в больницу.

Спустя несколько часов у его жены онемели язык, губы, лицо и конечности. После этого ее также госпитализировали, диагностировав отравление змеиным ядом. Обоим супругам вовремя ввели противоядие, и через несколько дней их выписали.

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Врачи пояснили, что отсасывание яда — опаснейшее заблуждение. На слизистой ротовой полости множество капилляров, и яд мгновенно всасывается в кровь. Кроме того, следы от укуса змеи — это микроскопические отверстия, через которые токсин моментально проникает в ткани, поэтому высосать его оттуда просто невозможно.

Ранее сообщалось, что в Индонезии питон длиной 7,8 метра проглотил женщину в провинции Северное Малуку. С огромной рептилией расправился муж индонезийки.

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Женщина высосала яд из руки мужа и отравилась сама

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