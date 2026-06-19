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Из жизни
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08:00, 19 июня 2026Из жизни

Гигантский питон проглотил женщину в огороде

В Индонезии питон длиной 7,8 метра проглотил женщину
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Danny Ye / Shutterstock / Fotodom

В Индонезии питон длиной 7,8 метра проглотил женщину в провинции Северное Малуку. Об этом сообщает AsiaOne.

9 июня Элизабет Ямалау отправилась в огород, расположенный в 300 метрах от дома, чтобы перегнать корову. Когда через три часа она не вернулась, ее муж Бениамин Ланто пошел проверить, в чем дело.

В саду он обнаружил гигантскую змею, которая полностью проглотила женщину. Ланто попытался спасти жену. При помощи садового инвентаря он разрезал питона и извлек из его брюха Ямалау, но помочь ей было уже невозможно.

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В полиции провинции подтвердили инцидент. Представители властей попросили жителей быть осторожными и сразу же сообщать о появлении диких животных около жилья.

Ранее в Малайзии ученики нашли в школьном туалете гигантского питона. Длина рептилии, которая выползла из унитаза, составляла более четырех метров.

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