14:50, 11 марта 2026Из жизни

В школьном туалете нашли трехметрового питона

В школе Малайзии гигантский питон выполз из унитаза
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Joshua J. Cotten / Unsplash

В Малайзии ученики нашли в школьном туалете гигантского питона. Об этом сообщает Daily Express.

Инцидент произошел в городе Симпанг-Ампат, штат Пенанг. По данным местных жителей, трехметровую рептилию увидели выползающей из унитаза. Сотрудники школы быстро отреагировали и поймали змею, после чего передали ее специалистам.

Инцидент наделал много шума во всем районе. Питон пока находится в руках специалистов, а в школе, вероятно, начнут проверку канализационных труб, чтобы избежать повторения подобных происшествий.

Ранее в Таиланде беременная жительница провинции Накхоннайок спасла кота от напавшего на него четырехметрового питона. Она стала осторожно разматывать обвившуюся вокруг питомца змею, и в итоге смогла освободить его.

