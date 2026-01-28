Беременная женщина спасла своего кота от огромного питона

Беременная тайка спасла кота по кличке Наруто от четырехметрового питона

В Таиланде беременная жительница провинции Накхоннайок спасла кота от напавшего на него четырехметрового питона. Об этом сообщает The Thaiger.

26 января 27-летняя женщина, находящаяся на пятом месяце беременности, услышала странные звуки, доносившиеся с заднего двора дома. Выйдя на улицу, тайка обнаружила, что огромная змея напала на ее двухлетнего кота Наруто возле курятника. Рептилия обвилась вокруг питомца, и тот уже не подавал признаков жизни.

Тем не менее тайка бросилась на помощь коту. Она стала осторожно разматывать, обвившуюся вокруг Наруто змею, и в итоге смогла освободить его. Первое время кот находился без сознания, но потом постепенно пришел в себя. Четырехметрового питона поймали и выпустили подальше от жилья. Как пишет The Thaiger, скорее всего, рептилия забралась во двор, заинтересовавшись курами, однако первым ей попался Наруто.

Ранее в Таиланде буддийские монахи спасли собрата от огромного питона. Змея обвилась вокруг пострадавшего и вцепилась ему в руку.