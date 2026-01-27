Реклама

Собратья спасли монаха от огромного питона

В Таиланде монахи спасли собрата от огромного питона, который его душил
Никита Савин
Фото: Mark_Kostich / Shutterstock / Fotodom

В Таиланде монахи спасли собрата от душившего его огромного питона. Об этом сообщает KAMI.

Огромная змея напала на монаха и обвилась вокруг него. В таком положении мужчину обнаружили другие монахи. Он закричал, прося о помощи, и в этот момент питон еще плотнее сжал хватку и вцепился ему в руку. Монахам удалось самостоятельно освободить собрата, который уже потерял сознание.

На место прибыли медики, которые привели мужчину в чувство, обработали раны и отвезли его в больницу. Позже волонтеры поймали огромную змею и увезли ее подальше от жилья. Представители властей не раскрыли, где именно в городе произошел инцидент, и как змея напала на монаха.

Ранее сообщалось, что жительница австралийского города Брисбен проснулась и обнаружила у себя на груди спящего питона. Женщине удалось поймать змею и выбросить из дома.

