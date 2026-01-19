Реклама

Женщина проснулась и внезапно обнаружила на груди спящего питона

В Австралии женщина неожиданно проснулась с питоном, свернувшимся на ее груди
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: byruineves / Shutterstock / Fotodom

Жительница города Брисбен, Австралия, Рэйчел Блур неожиданно проснулась в одной постели с огромной змеей. Об этом пишет abc.net.au.

По словам Блур, первое, что она почувствовала после пробуждения — на ее груди кто-то лежит, свернувшись калачиком. Сначала она подумала, что это ее собака, и протянула руку, чтобы погладить. Однако вместо мягкой шерсти внезапно ощутила что-то холодное и гладкое. Стараясь не двигаться, женщина разбудила мужа и попросила его включить свет.

«Дорогая, не двигайся. На тебе лежит ромбический питон примерно два с половиной метра длиной», — сказал он, выполнив ее просьбу. Как вспоминает Блур, в первую очередь она подумала о своих собаках. Она испугалась, что они могут наброситься на змею и спровоцировать ее, и попросила мужа отвести их в другую комнату. После она медленно вылезла из-под спящего питона.

Оглядевшись, Блур заметила приоткрытое окно и поняла, что змея залезла в дом именно через него. Она стала аккуратно дразнить питона, заставляя его ползти к окну. После женщина крепко схватила змею и подтолкнула ее на улицу. Та спокойно выползла из комнаты.

Блур объяснила, что не боялась питона, поскольку в детстве часто сталкивалась со змеями. Она счастлива, что это была не жаба, потому что в отличие от змей жабы вызывают у нее настоящий ужас.

Ранее сообщалось, что на Филиппинах питон расправился с человеком. По версии полиции, он спровоцировал змею, случайно наступив на нее.

