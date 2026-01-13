Огромный питон расправился с торговцем

На Филиппинах огромная змея задушила мужчину

На Филиппинах питон расправился с человеком. Об этом сообщает филиппинское издание Daily Guardian.

Пострадавшему было 34 года, он был торговцем. Очевидица рассказала, что около пяти часов утра ее разбудил громкий звук. Она выскочила из дома и увидела огромного сетчатого питона, обвившегося вокруг туловища и шеи мужчины.

Женщина утверждает, что пресмыкающееся заметило ее и готовилось напасть, поэтому ей пришлось ретироваться и позвать соседей. Совместными усилиями людям удалось одолеть змею и освободить тело торговца, на которого та напала. Спасти его было уже невозможно.

По версии полиции, торговец случайно наступил на питона, когда шел вдоль рва.

Cетчатые питоны считаются самыми большими змеями в мире. Их длина может превышать семь метров. Змеи атакуют из засады, обвивая жертву и сдавливая ее, пока она не перестанет дышать, а после заглатывают целиком.

Ранее сообщалось, что житель Таиланда стал жертвой нападения трехметрового питона в собственном туалете. Змея вцепилась ему в гениталии.