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21:09, 30 мая 2025Из жизни

Трехметровый питон укусил мужчину в туалете за пенис

В Таиланде питон заполз в дом и укусил мужчину в туалете
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: taviphoto / Shutterstock / Fotodom

Житель Таиланда стал жертвой нападения трехметрового питона в собственном туалете. Об этом сообщает Daily Mirror.

38-летний Аттапорн Бунмакчуай пошел в туалет у себя дома. Мужчина справлял нужду и внезапно почувствовал резкую боль, будто его кто-то укусил. Когда он опустил глаза, то увидел огромную змею, которая высунулась из унитаза и вцепилась в его гениталии. Бунмакчуай в панике стал звать на помощь жену. Снять питона с пениса он не смог, ему удалось лишь набросить веревку на шею змеи и привязать ее к дверной ручке. После этого он потерял сознание от потери крови.

Жена Бунмакчуая вызвала скорую помощь и спасателей. Челюсти питона удалось разжать, после этого мужчину госпитализировали. При этом унитаз пришлось разбивать молотками, чтобы извлечь трехметровую змею из канализационнной системы. Питон не пострадал, позже его выпустили в дикую природу. Предположительно, хищник заполз в дом через канализационные трубы.

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Ранее в Таиланде мужчина снял на видео огромного питона, который проник в его квартиру и забрался в унитаз. Он рассказал, что очень испугался, когда в три часа ночи отправился в туалет, включил свет и обнаружил рептилию.

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