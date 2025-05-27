Огромный питон забрался в унитаз в доме молодого человека и попал на видео

The Thaiger: В Таиланде огромный питон забрался в унитаз и попал на видео

В Таиланде молодой человек снял на видео огромного питона, который проник в его квартиру и забрался в унитаз. Об этом сообщает The Thaiger.

Таец выложил в посвященную змеям группу в социальной сети видео, на котором запечатлен огромный питон, свернувшийся клубком в чаше унитаза.

Мужчина рассказал, что очень испугался, когда в три часа ночи отправился в туалет, включил свет и обнаружил рептилию. Она сразу же вызвал спасателей, которые изловили змею. Как она попала в дом, неизвестно. «Хочу поблагодарить спасателей, которые оперативно пришли на помощь. Если бы не вы, ребята, просто не знаю, что бы я делал», — написал он.

В комментариях под видео люди стали делиться способами избежать подобной ситуации. Многие посоветовали использовать чистящие средства с содержанием кислоты, так как они отпугивают змей.

Ранее сообщалось, что в Малайзии пожарные поймали трехметрового питона в городском сквере. Происшествие попало на видео.