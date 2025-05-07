Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:06, 7 мая 2025Из жизни

Пожарные поймали трехметрового питона с помощью водомета

В Малайзии огромный питон напугал бегунов, забрался на дерево и попал на видео
Юлия Юткина
Юлия Юткина

В Малайзии пожарные поймали трехметрового питона в городском сквере у озера. Об этом пишет Need To Know.

Первыми змею заметили бегуны. Они подумали, что в траве лежит туша питона и ткнули в нее палкой, однако змея неожиданно зашевелилась. Бегуны испугались и вызвали спасателей. Тем временем потревоженная змея переползла к дереву и забралась на ветку. Сидящего на дереве питона сняли на видео.

Прибывшая команда нашла питона прячущимся среди листвы на высоте девяти метров и стала стрелять по нему из водомета. Это вынудило огромную змею спуститься вниз, где ее быстро поймали.

Материалы по теме:
Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019
«Я вырвала сына из пасти леопарда» Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
«Я вырвала сына из пасти леопарда»Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
13 января 2021

За работой пожарных наблюдала толпа прохожих. Когда питона удалось снять и унести, спасателей провожали бурными аплодисментами. Позже змею выпустили в дикую природу.

Ранее сообщалось, что в городе Умаита, Бразилия, пожарные сразились с огромной анакондой. Им пришлось приложить немало усилий, но они смогли одолеть извивающуюся змею.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кадыров ответил на вопрос о возможной отставке

    Кремль прокомментировал ситуацию между Индией и Пакистаном

    Президент Бразилии прилетел в Россию

    Путин высказался о прошедших подготовку в Чечне военных

    Унаследовавшая миллионы Лагерфельда кошка снялась в рекламе люксового бренда

    Жителей Москвы предупредили о трудностях с доставкой продуктов

    Появились кадры уничтожения дроном бронетехники ВСУ

    В отеле Японии наткнулись на тело туристки за несколько часов до ее вылета домой

    Си Цзиньпин прилетел в Москву на празднование Дня Победы

    Кадыров оказался на встрече Путина и Мадуро после слов об отставке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости