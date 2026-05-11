Алиев указал на пустословие в заявлениях европейских лидеров в Ереване

Алиев о заявлениях европейских лидеров в Ереване: Пустословие и ничего более

Президент Азербайджана Ильхам Алиев раскритиковал выступления европейских политиков, посетивших Ереван в начале мая 2026 года. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если бы у них [европейцев] были силы, то они могли помочь Армении еще в 2020 году. Некоторые иностранные лидеры, которые сегодня приезжают в Армению и строят из себя мнимых героев, были у власти в своих странах и в 2020 году – что же они тогда не приехали и не помогли Армении?», — заявил Алиев.

По его словам, все, чем занимаются европейские лидеры, — пустословие, а уровень их поддержки в собственных странах не превышает 10–15 процентов.

С 4 по 5 мая в Ереване состоялись саммиты Европейского политического сообщества (ЕПС) и «ЕС — Армения», в ходе которых обсуждались вопросы безопасности, украинский кризис и вопросы евроинтеграции Армении. По итогам встречи Ереван и Брюссель подписали договор о запуске партнерства.