Зрителей «Евровидения» предупредили о неожиданной опасности

The Sun: Вена готовится к «Евровидению» в условиях возможных терактов

Вена готовится проводить «Евровидение» в условиях повышенной террористической угрозы. Об этом рассказал эксперт по борьбе с терроризмом Николаус Штокхаммер, его цитирует The Sun.

«Одна из главных опасностей исходит от зон публичного просмотра, защитить которые гораздо сложнее, чем территорию стадиона», — рассказал об угрозе для зрителей специалист.

Отмечается, что власти приняли меры по обеспечению безопасности, в частности, вокруг города будут дежурить сотни силовиков и кинологов с собаками. Вокруг стадиона «Штадтхалле», где запланировано проведение полуфиналов и финала, ввели строгую систему ограничений.

Издание уточняет, что в подготовке к «Евровидению» Австрия учитывает опыт 2024 года, когда из-за заговора террористов пришлось отменить три концерта певицы Тейлор Свифт в Вене.

Ранее сообщалось, что в 2026 году «Евровидение» впервые в истории пройдет в Азии. Оно будет идти параллельно с основным европейским вокальным конкурсом.