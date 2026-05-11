Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:54, 11 мая 2026Мир

Зрителей «Евровидения» предупредили о неожиданной опасности

The Sun: Вена готовится к «Евровидению» в условиях возможных терактов
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Вена готовится проводить «Евровидение» в условиях повышенной террористической угрозы. Об этом рассказал эксперт по борьбе с терроризмом Николаус Штокхаммер, его цитирует The Sun.

«Одна из главных опасностей исходит от зон публичного просмотра, защитить которые гораздо сложнее, чем территорию стадиона», — рассказал об угрозе для зрителей специалист.

Отмечается, что власти приняли меры по обеспечению безопасности, в частности, вокруг города будут дежурить сотни силовиков и кинологов с собаками. Вокруг стадиона «Штадтхалле», где запланировано проведение полуфиналов и финала, ввели строгую систему ограничений.

Издание уточняет, что в подготовке к «Евровидению» Австрия учитывает опыт 2024 года, когда из-за заговора террористов пришлось отменить три концерта певицы Тейлор Свифт в Вене.

Ранее сообщалось, что в 2026 году «Евровидение» впервые в истории пройдет в Азии. Оно будет идти параллельно с основным европейским вокальным конкурсом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Бери и поезжай в Москву». Зеленского призвали обратить внимание на слова Путина о встрече

    Каллас оценила вероятность участия Шредера в переговорах с Россией

    В гонке лучших снайперов плей-офф НХЛ среди россиян сменился лидер

    Россиянка описала неблагополучный район в Италии фразой «недоумение, страх, шок»

    Каллас выступила с обращением на фоне возможных переговоров с Россией

    Над сыном певицы Валерии нависла угроза банкротства

    Зрителей «Евровидения» предупредили о неожиданной опасности

    Запасы газа в европейских хранилищах опустились до минимума

    Богатейший человек Лос-Анджелеса с уборщицей-миллионершей после смерти оставил семье долги

    Министр обороны Германии Писториус внезапно прибыл в Киев

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok