20:47, 31 марта 2026Культура

«Евровидение» пройдет в Азии

Организаторы конкурса «Евровидение» заявили о запуске конкурса в Бангкоке
Андрей Шеньшаков

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Международный вокальный конкурс «Евровидение» впервые в истории пройдет в Азии. Об этом сообщил официальный вещатель мероприятия EBU.

Организаторы выступили с заявлением о том, что в 2026 году, помимо основного «Евровидения», состоится также азиатский конкурс. Первым городом, в котором пройдет событие, станет столица Таиланда Бангкок. Финал шоу ожидается 14 ноября.

«В 70-ю годовщину "Евровидения" конкурс песни открывает в Азии новую главу своей истории, которая продемонстрирует разнообразие и культурную самобытность региона», — гласит обращение EBU.

Среди участников первого азиатского «Евровидения» значатся Бангладеш, Бутан, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Непал, Филиппины, Южная Корея, Таиланд, Вьетнам.

В 2022 году стало известно, что Россию отстранили от участия в музыкальном конкурсе «Евровидение».

