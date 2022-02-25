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Россию отстранили от участия в «Евровидении»

Организаторы «Евровидения» заявили, что Россия не сможет участвовать в конкурсе

Фото: Shutterstock

Россию отстранили от участия в музыкальном конкурсе «Евровидение». Информация об этом появилась на сайте Европейского вещательного союза (EBU).

Организаторы фестиваля заявили, что в 2022 году Россия не сможет участвовать в мероприятии. «Это решение отражает обеспокоенность тем, что на фоне беспрецедентного кризиса в Украине включение российских кандидатов этого года нанесет ущерб репутации конкурса. Прежде чем принять это решение, EBU проконсультировался с членами организации», — говорится в заявлении союза.

Организаторы подчеркнули, что «Евровидение» по-прежнему поддерживают ценности, которые способствуют «международному обмену, объединяют аудиторию, прославляют разнообразие через музыку и объединяют Европу на одной сцене».

Ранее Швеция призвала Европейский вещательной союз пересмотреть вопрос об участии России в «Евровидении». Позднее Финляндия заявила, что откажется от конкурса в случае участия российских кандидатов.

«Евровидение-2022» пройдет в Турине. Италия получила право принимать «Евровидение» в 2022 году после победы рок-группы Måneskin с песней Zitti E Buoni в мае 2021 года в Роттердаме.

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Марина Погосян
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