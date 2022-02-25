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Финляндия откажется от «Евровидения» в случае участия России

Финляндия вслед за Швецией призвала отстранить Россию от «Евровидения»

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Финляндия вслед за Швецией призвала отстранить Россию от участия в музыкальном конкурсе «Евровидение». Соответствующее заявление появилось на сайте общественной телерадиовещательной корпорации Финляндии (Yle).

В Yle заявили, что страна откажется от поездки на фестиваль в случае участия России. Там пояснили, что государство не желает быть причастным к мероприятию, которое противоречит «западной демократии, верховенству закона, свободе слова и человеческому достоинству».

«Yle не может участвовать в конкурсе, на котором Россия, открыто напавшая на эти ценности, может использовать один из самых известных европейских брендов для продвижения своих интересов. Я надеюсь, что Европейский вещательный союз будет действовать в соответствии с этими ценностями», — заявил директор отдела креативного контента и медиа Yle Вилле Виллен.

Ранее Швеция призвала Европейский вещательной союз пересмотреть вопрос об участии России в «Евровидении». «Я разделяю основную идею "Евровидения" как аполитичного мероприятия. Но ситуация в Европе крайне серьезная в связи с вторжением России в Украину. Это переходит все границы. Мы призываем Европейский вещательной союз изменить свое мнение и будем внимательно следить за развитием событий», — отметила генеральный директор Шведской национальной общественной телекомпании (SVT) Ханна Стьярне.

«Евровидение-2022» пройдет в Турине. Италия получила право принимать «Евровидение» в 2022 году после победы рок-группы Måneskin с песней Zitti E Buoni в мае 2021 года в Роттердаме.

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Марина Погосян
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