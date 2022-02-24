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Швеция призвала пересмотреть вопрос об участии России в «Евровидении»

Европейский вещательной союз попросили пересмотреть участие России в «Евровидении»

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Швеция призвала Европейский вещательной союз пересмотреть вопрос об участии России в «Евровидении» в 2022 году. Об этом сообщает Eurovoix.

Европейский вещательной союз опубликовал заявление, в котором говорится, что конкурс «Евровидение» — это неполитическое культурное событие, которое объединяет страны и отмечает различия посредством музыки. В нем говорится, что кандидаты от Украины и России могут поехать на фестиваль в Турине, который состоится в мае.

Генеральный директор Шведской национальной общественной телекомпании (SVT) Ханна Стьярне попросила пересмотреть вопрос участия России. «Я разделяю основную идею "Евровидения" как аполитичного мероприятия. Но ситуация в Европе крайне серьезная в связи с вторжением России в Украину. Это переходит все границы. Мы призываем Европейский вещательной союз изменить свое мнение и будем внимательно следить за развитием событий», — заявила Стьярне.

«Евровидение-2022» пройдет в Турине. Италия получила право принимать «Евровидение» в 2022 году после победы рок-группы Måneskin с песней Zitti E Buoni в мае 2021 года в Роттердаме.

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Марина Погосян
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